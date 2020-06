Rugby

Rugby - XV de France : Michalak affiche sa surprise après la retraite de Poirot !

Publié le 13 juin 2020 à 12h35 par A.D.

Alors qu'il n'a que 27 ans, Jefferson Poirot a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Une décision qui a eu le don de surprendre Frédéric Michalak, ancien du XV de France.

Jefferson Poirot en a surpris plus d'un. Agé seulement de 27 ans, le pilier français a annoncé via son compte Instagram qu'il tirait sa révérence avec les Bleus. « C'est l’heure pour moi de vous faire part de la décision difficile, que j’ai prise il y a quelques mois. Celle de prendre du recul vis à vis de ce graal qu’est l’Équipe de France, cette équipe merveilleuse qui fait tant rêver, qui est si dure à atteindre mais qui est, aussi, parfois éprouvante. Comme pour beaucoup de joueurs ayant eu la chance de la côtoyer, elle m’a constamment remplie de joie. Après 5 saisons à m’y investir, à participer à cette course contre la montre, j’ai décidé de prendre du recul, pour me consacrer pleinement à d’autres objectifs personnels » , a-t-il posté. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Frédéric Michalak a fait part de son étonnement après l'annonce de Jefferson Poirot.

«Ça m'a surpris car il est jeune... c'est assez étrange»