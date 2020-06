Rugby

Rugby - XV de France : Cette sortie forte sur la retraite de Jefferson Poirot !

Publié le 8 juin 2020 à 23h35 par J.-G.D.

À l’image de Guy Novès, Philippe Saint-André, ancien sélectionneur de l’équipe de France, se montre surpris sur la décision de Jefferson Poirot de prendre sa retraite internationale.

Il ne portera plus les couleurs du XV de France. Jefferson Poirot vient d’annoncer sa retraite internationale via un message publiée sur Instagram : « Après cinq saisons à m’y investir, à participer à cette course contre la montre, j’ai décidé de prendre du recul, pour me consacrer pleinement à d’autres objectifs personnels. Cette décision me permettra de ne plus avoir la sensation d’être, à 50%, sur tous les fronts, et de me recentrer sur un objectif à 100% ». Une décision commentée par Philippe Saint-André, ex-entraîneur du XV de France, via des déclarations relayées par L'Équipe .

« Ce qui est étonnant, c'est qu'il était un des leaders de cette équipe »