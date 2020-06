Rugby

Rugby - XV de France : La surprise de Novès après l’annonce fracassante de Poirot !

Publié le 8 juin 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Guy Novès, ancien sélectionneur sélectionneur de l’équipe de France, ne cache pas sa surprise de voir Jefferson Poirot prendre sa retraite internationale.

La nouvelle est donc tombée dimanche : Jefferson Poirot a décidé de prendre sa retraite internationale. Le pilier du XV de France a justifié cette décision forte lors d’un post publié sur son compte Instagram : « Après cinq saisons à m’y investir, à participer à cette course contre la montre, j’ai décidé de prendre du recul, pour me consacrer pleinement à d’autres objectifs personnels. Cette décision me permettra de ne plus avoir la sensation d’être, à 50%, sur tous les fronts, et de me recentrer sur un objectif à 100% ». Et dans des propos rapportés par L'Équipe , Guy Novès, ex-sélectionneur national, avoue qu'il ne s'attendait pas à une telle nouvelle.

« Je ne m'attendais à ce Jefferson prenne une décision pareille »