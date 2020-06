Rugby

Rugby - XV de France : Bernard Laporte présente son plan pour les Bleus !

Publié le 6 juin 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Alors que le XV de France doit faire une croix sur sa tournée en Argentine, Bernard Laporte, président de la FFR, milite pour la création d’un nouveau calendrier international.

Contraint d’oublier son dernier match du Tournoi des VI Nations face à l’Irlande (14 mars) et ses test-matches de juillet en Argentine, le XV de France doit prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Les hommes de Fabien Galthié n’affronteront pas les Pumas pour sa tournée d’été, et via RMC Sport ce samedi, Bernard Laporte, président de la Fédération, interpelle directement l'Hémisphère Sud.

« Il faut s'aligner avec l'Hémisphère Sud et que lui s'aligne avec nous »