Rugby

Rugby - XV de France : La demande forte de Fabien Galthié !

Publié le 3 juin 2020 à 11h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé en faveur d’une refonte du calendrier international.

C’est un peu le gros débat récurrent, sur le rugby international. A l’inverse des nations de l’hémisphère sud, celles du nord ont des calendrier très chargés et, surtout, entrelacés. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, un joueur a au cours d’une saison une période consacrée à son club ou sa franchise, puis une autre consacrée à l'équipe nationale. En Europe, les choses ont différentes. Exactement comme dans le football, les périodes de championnat et internationales se chevauchent. Cela a toujours été pointé du doigt comme la grande faiblesse du rugby de l’hémisphère nord face aux nations du sud, qui possèdent quelque part des joueurs plus concerné et plus frais physiquement.

« Si nos joueurs peuvent se préparer aussi bien que ceux des autres nations, j’y suis favorable »