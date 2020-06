Rugby

Rugby - XV de France : Ibanez dresse le bilan du Tournoi des VI Nations !

Publié le 1 juin 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur le Tournoi des VI Nations, Raphaël Ibanez, manager général du XV de France, estime que le groupe a provoqué une nouvelle émulation.

Avec un bilan de trois victoires (Angleterre, Italie, Pays de Galles) pour une défaite (Écosse), avant le dernier match contre l’Irlande, le XV de France a réussi son Tournoi des VI Nations. Les hommes de Fabien Galthié font oublier plusieurs mois compliqués. Les Bleus sont sur une belle lancée, et lors d'un long entretien au Midi-Olympique ce lundi, Fabien Galthié, manager général de l'équipe de France, livre son avis sur le parcours des coéquipiers de Charles Ollivon.

« On a le sentiment qu’un élan a été créé »