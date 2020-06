Rugby

Rugby - XV de France : Ibanez reprend de volée Damian Penaud !

Publié le 2 juin 2020 à 12h35 par A.C.

Raphael Ibanez, manager de l’équipe de France, s’est montré très dur à l’encontre de Damian Penaud.

C’est une affaire qui fait beaucoup parler. Récemment, un candidat de téléréalité a annoncé vouloir porter plainte contre Damian Penaud, ailier du XV de France et de l’ASM Clermont Auvergne, pour harcèlement et insultes. Candidat de l’émission Les Princes de l’Amour , Sebastien Dubois a dévoilé les menaces qu’il reçoit de la part du rugbyman, depuis le 4 janvier 2019, allant même jusqu’à expliquer vouloir porter plainte. Forcément, cela ne plait pas du tout à Raphael Ibanez...

« Damian Penaud ferait mieux de se concentrer sur le rugby »