Rugby - XV de France : Ibanez revient sur le geste d’Haouas !

Publié le 3 juin 2020 à 16h35 par A.C.

Raphaël Ibanez, manager de l’équipe de France, s’est exprimé au sujet de l’expulsion de Mohamed Haouas lors de la défaite face à l’Ecosse (28-17), au cours du dernier Tournoi des 6 Nations.

On ne peut pas dire que ce soit le fait marquant de ce Tournoi des 6 Nations, puisque les Bleus ont montré tellement de belles choses. Pourtant, l’expulsion de Mohamed Haouas reste encore dans toutes les têtes. Le pilier gauche, une des révélations de ce Tournoi, a en effet été expulsé suite à un coup de poing sur un adversaire écossais lors de la quatrième journée de la compétition. Le joueur de Montpellier s’est excusé publiquement, mais certains se demandent si ce faux pas ne pourrait pas lui être fatal, pour la suite de sa carrière internationale.

« J’espère qu’il a compris le message »