Rugby - XV de France : Ibanez réagit à l’annonce de Poirot !

Publié le 9 juin 2020 à 10h35 par A.C.

Raphael Ibanez, manager de l’équipe de France, s’est exprimé au sujet de la retraite internationale de Jefferson Poirot.

C’est une nouvelle qui en a surpris plus d’un. Leader du XV de France depuis plusieurs années, vice-capitaine à la Coupe du monde au Japon, Jefferson Poirot arrête la sélection. Via son compte Instagram , le pilier de l’Union Bordeaux-Bègles a expliqué que cette décision murement réfléchie était en partie motivée par l’éloignement avec sa famille. Certains observateurs estiment toutefois que la raison serait autre, puisque depuis l’arrivée au pouvoir de Fabien Galthié, il est sorti du groupe du XV de France.

« 27 ans, c’est très jeune pour arrêter l’équipe de France »