Rugby

Rugby - XV de France : Boudjellal réagit à la retraite de Poirot

Publié le 10 juin 2020 à 10h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, est revenu sur la récente annonce de Jefferson Poirot.

Décidément, c’est un sujet qui fait énormément réagir. Depuis que Jefferson Poirot a annoncé sa volonté de mettre un terme à sa carrière internationale, des grands noms du rugby se positionnent pour ou contre cette décision. Il faut dire que, à 27 ans, Poirot pouvait espérer avoir encore des longues années devant lui, au plus haut niveau international. Sans oublier qu’il semblait être l’un des leaders de ce XV de France... même si sa position s’est fragilisée avec l’arrivée de Fabien Galthié au pouvoir.

« Vous imaginez ? Trois mois et demi sans Galthié et sans le staff de l’équipe de France, pourtant Poirot arrête »