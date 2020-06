Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon affiche un souhait fort après la retraite de Poirot !

Publié le 9 juin 2020 à 20h35 par A.D.

Ce dimanche, Jefferson Poirot a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Charles Ollivon, capitaine du XV de France, a confié qu'il aimerait le retrouver le pilier de 27 ans sous le maillot bleu.

Jefferson Poirot reviendra-t-il sur son choix ? Charles Ollivon l'espère de tout cœur. Ce dimanche, le pilier de 27 ans a mis un terme à sa carrière internationale. Une décision qu'il a officialisé sur son compte Instagram : « C'est l’heure pour moi de vous faire part de la décision difficile, que j’ai prise il y a quelques mois. Celle de prendre du recul vis à vis de ce graal qu’est l’Équipe de France, cette équipe merveilleuse qui fait tant rêver, qui est si dure à atteindre mais qui est, aussi, parfois éprouvante. Comme pour beaucoup de joueurs ayant eu la chance de la côtoyer, elle m’a constamment remplie de joie. Après 5 saisons à m’y investir, à participer à cette course contre la montre, j’ai décidé de prendre du recul, pour me consacrer pleinement à d’autres objectifs personnels » , a-t-il posté. Lors d'un entretien accordé à l' AFP , Charles Ollivon s'est livré sur la retraite internationale de Jefferson Poirot. Comme il l'a expliqué, le capitaine des Bleus comprend la décision de son compatriote français, mais souhaite le voir changer d'avis.

«Je respecte le choix de Jeff, j'espère un jour reporter le maillot bleu avec lui»