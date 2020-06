Rugby

Rugby - XV de France : Urios savait pour Poirot !

Christophe Urios, manager de l’Union Bordeaux-Bègles, était au courant de la volonté de Jefferson Poirot d’arrêter l’équipe de France.

La Coupe du monde 2023 en France, ce sera sans Jefferson Poirot. Le pilier international a en effet surpris tout le monde, en annonçant mettre un terme à sa carrière avec le XV de France. « C'est l’heure pour moi de vous faire part de la décision difficile, que j’ai prise il y a quelques mois. Celle de prendre du recul vis à vis de ce graal qu’est l’Équipe de France, cette équipe merveilleuse qui fait tant rêver, qui est si dure à atteindre mais qui est, aussi, parfois éprouvante » a annoncé le joueur de l’UBB, via son compte Instagram . « Après 5 saisons à m’y investir, à participer à cette course contre la montre, j’ai décidé de prendre du recul, pour me consacrer pleinement à d’autres objectifs personnels. Cette décision me permettra de ne plus avoir la sensation d’être, à 50%, sur tous les fronts, et de me recentrer sur un objectif à 100% ».

« J’étais dans la confidence avec le président Laurent Marti »