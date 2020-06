Rugby

Rugby - XV de France : Ibanez prêt à rappeler Poirot ? La réponse !

Publié le 9 juin 2020 à 12h35 par A.C.

Raphaël Ibanez, manager de l’équipe de France, est revenu sur la retraite internationale de Jefferson Poirot.

C’est une annonce qui fait beaucoup réagir. A seulement 27 ans, Jefferson Poirot a expliqué avoir pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Le pilier de l’Union Bordeaux-Bègles était pourtant l’un des leaders du XV de France ces dernières années et semblait d’ailleurs être le grand favori pour succéder à Guilhem Guirado, comme capitaine des Bleus . Avec l’arrivée de Fabien Galthié au poste de sélectionneur, il a toutefois semblé perdre peu à peu sa place, notamment lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

« Poirot ? Ce n’est pas le moment d’être procédurier »