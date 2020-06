Rugby

Rugby - XV de France : Marconnet ne comprend pas la décision de Poirot

Publié le 16 juin 2020 à 17h35 par A.C.

Sylvain Marconnet, ancien pilier du XV de France ainsi que du Stade Français ou du Biarritz Olympique, a donné son avis au sujet du choix de Jefferson Poirot.

Il y a en a qui s’interrogent encore, mais il y en a certains qui comprennent. C’est le cas de Christophe Urios, qui a révélé à Sud-Ouest avoir discuté longuement avec Jefferson Poirot, concernant son envie de tourner la page du XV de France. « J’étais dans la confidence avec le président Laurent Marti. Jefferson est venu nous voir en début d’année pour nous parler de son choix. J’ai bien senti qu’il était arrivé au bout d’un système » a confié Urios. « Il ne se retrouvait pas dans ce système où l’on est tiraillé entre son club et sa sélection. Jouer sur deux tableaux, ça lui pesait. Sa décision est cohérente C'est un garçon qui s'engage beaucoup et jouer sur deux tableaux, ça lui pesait. Il y avait de l'usure, une espèce de vide après la Coupe du monde ».

« La décision de Jefferson Poirot, je ne la comprends pas »