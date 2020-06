Rugby

Rugby - Top 14 : Cet ancien All Black s'enflamme pour Cheslin Kolbe !

Publié le 20 juin 2020 à 19h35 par La rédaction

Indiscutable au Stade Toulousain depuis quelques saisons et Champion du Monde avec l’Afrique du Sud, Cheslin Kolbe réalise des performances de haut-vol avec les Rouge et Noir. Et Joe Rokocoko s’enflamme à son sujet…

Cheslin Kolbe a connu une année 2019 mémorable. Champion de France avec le Stade Toulousain en Top 14 et Champion du Monde avec l’Afrique du Sud la même année, l’ailier des Rouge et Noir a réalisé des performances très remarquées. Pour cette saison 2019/2020, Kolbe continue d’impressionner les observateurs, et Joe Rokocoko ne déroge pas à la liste…

« Personne n’est aussi complet »