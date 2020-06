Rugby

Rugby - XV de France : Ibanez décrit sa relation avec Fabien Galthié

Publié le 15 juin 2020 à 12h35 par A.D.

Manager du XV de France, Raphaël Ibanez officie aux côtés de Fabien Galthié. Le natif de Dax s'est livré sur sa relation avec le sélectionneur des Bleus.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, les Bleus, qui ont montré de très belles choses au tournoi des VI Nations, n'ont pas encore eu l'occasion de se retrouver. Ce lundi, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez vont enfin pouvoir se réunir avec leur staff. Interrogé par Sport 24 avant de rejoindre Marcoussis, le manager du XV de France a évoqué sa relation avec le sélectionneur tricolore.

«Nous sommes très complices et complémentaires»