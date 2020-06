Rugby

Rugby - XV de France : Cet adjoint de Galthié qui réagit à la retraite de Poirot !

Publié le 12 juin 2020 à 14h35 par A.D.

A seulement 27 ans, Jefferson Poirot a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Laurent Labit, entraineur des trois-quarts du XV de France, s'est livré sur la retraite du pilier de l'Union Bordeaux-Bègles.

Jefferson Poirot a décidé de tirer sa révérence. A seulement 27 ans, le pilier de l'Union Bordeaux-Bègles a mis un terme à sa carrière internationale. Un choix surprenant qui n'a pas manqué de faire réagir. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Lauren Labit, adjoint de Fabien Galthié en Bleu, s'est prononcé sur la retraite de Jefferson Poirot.

«C'était sans doute trop difficile pour lui »