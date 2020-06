Rugby

Rugby - XV de France : Un grand ami de Poirot impliqué dans sa décision ?

Publié le 12 juin 2020 à 12h35 par La rédaction

Il y a quelques jours, l’international français Jefferson Poirot a annoncé qu’il prenait sa retraire internationale. Cependant, son ancien coéquipier à l’Union Bordeaux-Bègles et grand ami Baptiste Serin aurait tenté de le convaincre de revoir sa décision…

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe dans le monde du Rugby. Jefferson Poirot, international français de 27 ans, annonçait dimanche dernier qu’il prenait sa retraite internationale. Une décision mûrement et longuement réfléchie, qui a provoqué de nombreuses réactions chez les proches du joueur, notamment le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, qui expliquait qu’il comprenait cette décision. Cependant, un grand ami du pilier de l’Union Bordeaux-Bègles aurait tenté de le convaincre de revenir sur sa décision…

« Personnellement, j’ai tout fait pour l’en empêcher »