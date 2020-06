Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal lance un avertissement à l'Union Bordeaux Bègles !

Publié le 25 juin 2020 à 16h35 par B.C.

Leader du Top 14 avant l'interruption de la saison, l'Union Bordeaux Bègles tentera de continuer sur sa lancée en septembre prochain. Cependant, Mourad Boudjellal estime que l'UBB pourrait souffrir de l'absence du Mondial.

Avec seulement 3 défaites en 17 journées de Top 14, l'Union Bordeaux Bègles a dominé le championnat jusqu'à ce que l'épidémie de coronavirus mette fin aux rêves des hommes de Christophe Urios en mars. La nouvelle saison devrait débuter le 4 septembre prochain, et l'UBB compte bien reprendre là où il s'était arrêté, même s'il devra faire sans Semi Radradra, parti à Bristol. Mais aux yeux de Mourad Boudjellal, ancien patron du RCT, un autre handicap va compliquer les affaires du club bordelais.

« C'est surtout l’absence de Coupe du monde pendant quatre mois qui risque de vous handicaper »