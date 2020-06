Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack annonce la couleur pour le Mondial 2023 !

Publié le 22 juin 2020 à 11h35 par G.d.S.S.

Alors que la prochaine Coupe du monde de Rugby se tiendra dans l’Hexagone, les attentes sont forcément nombreuses autour du XV de France comme l’a confirmé Romain Ntamack.

Désigné révélation de l'année 2019 par World Rugby, Romain Ntamack (21 ans) est l’une des grandes valeurs montantes du Rugby mondial depuis quelques mois. Le demi d’ouverture du Stade Toulousain, qui compte déjà 16 capes avec le XV de France, a d’ailleurs le Mondial 2023 en ligne de mire, d’autant qu’il se tiendra dans l’Hexagone. Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique ce lundi, Ntamack évoque l’énorme autour du XV de France pour cette prochaine Coupe du monde.

« Je comprends l’engouement autour de ça »