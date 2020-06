Rugby

Rugby : Boudjellal a la solution pour Aulas !

Publié le 24 juin 2020 à 16h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, a ironisé concernant les dernières déclarations de Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais.

Comme la Ligue 1, le Top 14 a fermé ses portes. Pourtant, aucun Champion de France cet année ! Pourtant, la situation du Paris Saint-Germain et de l’Union Bordeaux Bègles n’était pas si différente que ça. Les hommes de Christophe Urios avaient en effet une grosse avance, à plus de la moitié de la phase régulière. Le président Laurent Marti n’a d’ailleurs pas manqué de faire remarquer cela...

« Peut-être qu’on pourrait faire une finale entre Bordeaux et Lyon, entre les deux sports, comme ça on aurait un Champion de France »