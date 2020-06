Rugby

Rugby - Top 14 : Christophe Dominici reçoit un soutien de taille pour son grand projet !

Publié le 24 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Robert Ménard, le maire de Béziers, estime que le club de l’ASBH fait une erreur en repoussant aussi tôt le projet de rachat du club de Christophe Dominici.

Christophe Dominici était fou de rage. Les présidents de l’Association Sportive Béziers Hérault ont choisi de faire confiance à Louis-Pierre Angelotti et René Bouscatel pour reprendre le club, qui est en grande difficulté financière, plutôt que de faire confiance à Christophe Dominici, qui se présentait avec un projet digne du « Paris Saint-Germain du Rugby » . Ce dernier estime que ce refus était « très grave ». Et il pourrait jouir d’un soutien de taille dans ce dossier…

« Je crois qu’on a fait une énorme erreur »