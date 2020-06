Rugby

Rugby - XV de France : L'aveu de Romain Ntamack sur son positionnement !

Publié le 22 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Désigné révélation de la saison par World Rugby 2019, Romain Ntamack est revenu sur la particularité du poste de demi d'ouverture.

C’est une des valeurs montantes du rugby français. À 21 ans et avec 16 sélections, Romain Ntamack fait partie de la belle génération qui émerge chez les Bleus. Le jeune demi d’ouverture du Stade Toulousain a accordé ce lundi un long entretien au Midi Olympique. Le natif de Toulouse y évoque notamment son positionnement sur le terrain.

« Cette pression c’est stimulant »