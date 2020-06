Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou a été victime de racisme !

Publié le 18 juin 2020 à 9h35 par G.d.S.S.

Né d’un père sénégalais, Gaël Fickou a déjà été confronté à la violence du racisme sur les terrains de rugby dans sa jeunesse. Le centre du Stade Français et du XV de France s’est confié sur ce sujet qui fait beaucoup parler en ce moment.

Avec le meurtre de Georges Floyd aux Etats-Unis (NDLR : étouffé par un policier lors de son interpellation) et les manifestations organisées en France par la famille d’Adama Traoré, le racisme revient au cœur du débat depuis plusieurs semaines. Et certains sportifs de haut niveau, à l’instar de Gaël Fickou, n’ont pas été épargnés par ce phénomène très grave. Le centre du Stade Français et du XV de France, interrogé dans les colonnes du Parisien , raconte le jour où il a été victime de racisme sur un terrain de Rugby.

« Cela avait coûté une bagarre… »