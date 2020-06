Rugby

Rugby : Le message fort de Frédéric Michalak sur le racisme !

Publié le 13 juin 2020 à 16h35 par La rédaction

Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien international français Frédéric Michalak prend position concernant les récents événements de violences policières, ainsi que sur le racisme.

Frédéric Michalak prend position. Ces derniers jours, après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, tué par un policier lors d’une interpellation, les manifestations contre le racisme se sont multipliées. Les sportifs se sont également unis à la lutte, et l’ancien international français ne fait pas exception. Dans un long entretien accordé à RMC Sport , l’ancien demi d’ouverture du XV de France et de Toulon s’est confié concernant le racisme et les violences policières…

« Il faut que les sportifs prennent position »