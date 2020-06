Rugby

Rugby - Top 14 : Un proche de Dominici balance sur Boudjellal !

Publié le 28 juin 2020 à 22h35 par B.C.

Proche de Christophe Dominici et impliqué dans le projet de rachat de Béziers par des repreneurs émiratis, Yannick Pons a glissé un tacle à Mourad Boudjellal, qui a récemment émis des critiques sur ce dossier.

Il n'y a pas que l'Olympique de Marseille qui pourrait changer de propriétaire dans les prochaines semaines. Depuis plusieurs semaines en effet, des discussions existent pour le rachat de Béziers par des investisseurs émiratis, projet porté par Christophe Dominici. De quoi faire réagir Mourad Boudjellal, avant que ce dernier révèle son implication dans un projet similaire avec l'OM. « Le club de Béziers, ou Dominici veut faire du Boudjellal. Alors Christophe, si tu veux faire du Boudjellal, en Pro D2, il y a un entraineur que tu devrais absolument contacter et signer. En plus, je sais que tu as son téléphone, puisque tu l’appelles quelques fois. C’est Guy Novès », avait confié l'ancien président du RCT sur Eurosport . « Faire venir Guy Novès à Béziers, ça c’est du Boudjellal. Par contre, essaye de ne pas l’appeler le soir ou la nuit. Le jour, c’est mieux. Si les Émiratis signent à Béziers, avec Mohed Altrad à Montpellier, le PIB du joueur de rugby dans l’Hérault... ça sera surement le plus haut de la planète. Bouscatel a peut-être été plus rapide que Dominici à montrer le pognon, mais j’ai une pensée pour les Biterrois. Bouscatel, ça fait moins rêver que Beauden Barrett et Ma’a Nonu », avait-il ajouté. Des propos qui n'ont pas plu à Yannick Pons, proche de Christophe Dominici.

« Ce type de sortie médiatique me déçoit »