Rugby

We Love 2023 TOUR : «Le rugby, c’est le sport des territoires par excellence»

Publié le 30 juin 2020 à 15h23 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2020 à 18h26

Organisé par le groupe SNCF, le « We Love 2023 Tour » reprend du service avec un programme chargé d’ici la fin d’année 2020.