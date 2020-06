Rugby

Rugby : Boudjellal, Béziers... Christophe Domini reçoit un message fort !

Publié le 30 juin 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que le feuilleton autour de la vente de Béziers n’est toujours pas réglé, Jean-Baptiste Lafond a donné un gros conseil à Christophe Dominici.

Dans le dossier de rachat de Béziers par des fonds émiratis qu’il représente, Christophe Dominici est passé par toutes les émotions. Alors que dans un premier temps l’offre portée par l’ancien joueur du Stade Français avait été rejetée, elle aurait finalement été réexaminée puis approuvée. Cependant après de nombreux rebondissements, le dossier autour du rachat de Béziers pourrait encore connaitre quelques rebondissements notamment en ce qui concerne Christophe Dominici.

Dominici doublé par Mourad Boudjellal ?