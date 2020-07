Rugby

Rugby - Top 14 : Gonzalo Quesada raconte son retour surprise au Stade Français !

Publié le 2 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

De retour sur le banc du Stade Français après avoir quitté le club en 2017, l’Argentin s’est confié sur son retour surprise au Stade Français, ainsi que sur les raisons de son retour.

Les supporters du Stade Français ne peuvent être plus heureux. Après une saison compliquée en Top 14, le club parisien a décidé de faire revenir un certain Gonzalo Quesada sur le banc de l’équipe, vainqueur du Top 14 en 2015 et du Challenge Cup en 2017. Une aubaine pour un groupe en difficulté tout au long de cette saison. Arrivé en provenance des Jaguares de Buenos Aires, Quesada a affirmé qu’il avait auparavant refusé de retourner en France…

« Le Covid a changé beaucoup de choses »