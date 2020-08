Rugby

Rugby – XV de France : Atonio lance un appel à Galthié !

Publié le 1 août 2020 à 15h35 par A.C.

Uini Atonio, pilier international du Stade Rochelais, s’est exprimé au sujet d’un possible retour au sein du XV de France.

L’arrivée de Fabien Galthié est synonyme de tout nouveau cycle. Le sélectionneur du XV de France et son staff ont en effet annoncé vouloir s'appuyer sur un groupe jeune, à fort potentiel et capable d’aller jusqu’à la Coupe du monde 2023, en France. Une des particularités de ce groupe, c’est qu’il sera plus ou moins fermé, c’est à dire que chaque place sera très compliquée à gagner et ceux qui sont sortis... pourraient bien ne jamais revenir.

« Enfiler ce maillot bleu procure une sorte de passion »