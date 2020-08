Rugby

Rugby - XV de France : Clerc applaudi le choix de Galthié avec Ollivon

Publié le 6 août 2020 à 10h35 par A.C.

Vincent Clerc, ancien ailier international sur Stade Toulousain et du RCT, est persuadé que Charles Ollivon est le choix parfait pour être capitaine du XV de France.

On ne sait pas encore s’il sera le capitaine, à la prochaine Coupe du monde. Après sa prise de pouvoirs, Fabien Galthié a en effet rapidement choisi Charles Ollivon pour capitaine, mais a plusieurs fois expliqué que cela n’est pas définitif. Le troisième-ligne du RCT a fait une très belle impression lors du dernier Tournoi des 6 Nations, tant sur le terrain, qu’en tant que leader d’un très jeune XV de France. Pour certains d’ailleurs Galthié ne doit pas changer, Ollivon est l’homme de la situation.

« Dans son discours et son approche, on sent qu’il a une plus-value à apporter aux autres »