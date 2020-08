Rugby

Rugby : XV de France, Covid-19… Galthié évoque la forme des Bleus !

Publié le 5 août 2020 à 14h35 par La rédaction

Stoppée en raison de la pandémie de Covid-19, la saison de Rugby a certainement été frustrante pour plus d’un joueur. En grande forme avant le confinement, le XV de France n’a pas perdu le rythme selon le sélectionneur Fabien Galthié…

Fabien Galthié est très optimiste concernant la forme du XV de France. Avec la pandémie de Covid-19 et l’arrêt brutal de la saison, les observateurs sceptiques concernant le niveau de forme à la reprise se faisaient nombreux. Des doutes commençaient à surgir concernant la reprise, et notamment l’état physique et psychologique des joueurs une fois la reprise actée. Cependant, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a tenu à rassurer les personnes craintives à ce sujet…

« S’adapter est la première contrainte du niveau international »