Rugby - Top 14 : Vincent Clerc règle ses comptes avec le Stade Toulousain !

Publié le 3 août 2020 à 15h35 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le Stade Toulousain en 2016, Vincent Clerc ne semble pas avoir digéré cet épisode, et l’ex-ailier international livre ses vérités à ce sujet.

Passé par le Stade Toulousain entre 2002 et 2016, Vincent Clerc a donc vécu la majeure partie de sa carrière professionnelle au sein de la Ville Rose. Pourtant, en 2016, ses dirigeants de l’époque ont subitement décidé de ne pas le conserver, et l’ancien ailier du XV de France a donc été poussé à l’exil, vers le RC Toulon. Interrogé ce lundi par le Midi Olympique , Clerc règle ses comptes avec le Stade Toulousain.

« Ça méritait plus de franchise »