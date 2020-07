Rugby

Rugby - Top 14 : Le patron du Stade Toulousain rend hommage à Eric de Cromières

Publié le 24 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Le président du Stade Toulousain Didier Lacroix a tenu à rendre hommage à Eric de Cromières, décédé ce jeudi.

Le monde du rugby et du sport est attristé. Le président de Clermont Eric de Cromières est décédé ce jeudi. De nombreux hommages à l’ancien dirigeant se suivent. Dernièrement, c’est Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui a rendu un vibrant hommage par une lettre à l’ancien président de l’ASM Clermont Auvergne.

« Aucun mot ne saurait résumer la perte et le chagrin qui sont aujourd'hui les nôtres »