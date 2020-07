Rugby

Rugby - Top 14 : La LNR pousse un gros coup de gueule... contre le PSG !

Publié le 18 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que plusieurs supporters parisiens n'ont pas respecté les précautions sanitaires lors du dernier match du PSG, le président de la Ligue Nationale de Rugby a adressé un courrier au gouvernement, exprimant sa colère.

Pour préparer ses finales de Coupe nationales prévues pour fin juillet face à l’AS Saint-Etienne et à l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain organise des matches amicaux. Ce vendredi, les hommes de Thomas Tuchel se sont largement imposés face à aux Belges de Waasland-Beveren (7-0) au Parc des Princes, devant 5 000 supporters réunis dans les tribunes. Mais une image de cette rencontre fait beaucoup parler. En effet, les ultras parisiens étaient rassemblés sans masque ni distanciation physique dans le Virage Auteuil, alors que de nombreux foyers épidémiques de Covid-19 apparaissent en France. Le monde du rugby n’a pas manqué de réagir à ces débordements…

Paul Goze est « consterné » par les supporters parisiens