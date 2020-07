Rugby

Rugby : Gros couac pour le projet de Dominici à Béziers !

Publié le 13 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Pendant un temps étudié par la DNACG, le projet de reprise du club de Béziers, porté par Christophe Dominici, a finalement été rejeté ce lundi 13 juillet. Les investisseurs émiratis ne viendront finalement pas…

C’est un gros coup dur pour Christophe Dominici. Comme révélé par Rugbyrama et RMC Sport , l’ancien international français, qui était à la tête d’un projet de reprise du club de Béziers (Pro D2) et soutenu par des investisseurs émiratis, a finalement vu son entreprise rejetée par la DNACG. Après un premier coup dur lorsque celui de Louis-Pierre Angelotti et René Bouscatel avait été accepté, ce devrait être le coup de grâce pour Christophe Dominici…

Un communiqué plein de déception