Rugby

Rugby : Laporte persiste et signe pour cet automne !

Publié le 6 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique suite à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte est revenu sur l’organisation du Tournoi des 6 Nations, ainsi que sur le budget pour la saison 2020/2021. Et il semble déterminé à disputer le tournoi…

Bernard Laporte persiste concernant le XV de France et le Tournoi des 6 Nations. A la suite de l’Assemblée Générale de Fédération Française de Rugby, le vice-président de Wolrd Rugby, et président de la FFR, a accordé un long entretien à Midi Olympique concernant le budget 2020/2021, qui prévoit 6 rencontres des Bleus durant la tournée d’automne. Et Bernard Laporte semble optimiste…

« Pour nous, c’est une obligation d’avoir ces six rencontres »