Rugby

Rugby : Laporte répond à ses détracteurs !

Publié le 6 juillet 2020 à 19h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a répondu aux critiques dont il fait l’objet.

Depuis septembre 2015 et l’élection de Bernard Laporte, on ne s’est vraiment pas ennuyés. Le président de la FFR s’est en effet retrouvé au centre de plusieurs polémiques. Il y a eu l’affaire de favoritisme avec Mohed Altrad, puis le licenciement de Guy Novès, l’arrivée de Jacques Brunel et des résultats très en deçà des attentes jusqu’à la dernière Coupe du monde, sans oublier les nombreuses frictions avec Paul Goze et la Ligue nationale de rugby. Ses adversaires ne l’ont jamais épargné et ces derniers mois, ils ont notamment pointé du doigt la politique dépensière de la FFR depuis son arrivée au pouvoir, avec notamment un déficit de 5,63M€.

« Les critiques ? Ce n’est pas en mentant en permanence que l’on rassemble »