Rugby

Rugby : Bernard Laporte annonce la couleur pour sa succession à la FFR !

Publié le 4 juillet 2020 à 17h35 par A.D.

Le 3 octobre prochain aura lieu l'élection pour la présidence de la FFR. Interrogé ce samedi, Bernard Laporte n'a pas souhaité dévoilé s'il allait se présenter ou non pour prendre sa propre succession.

Le suspens reste entier pour Bernard Laporte. Nommé président de la FFR en décembre 2016, l'ex-sélectionneur du XV de France pourrait prendre sa propre succession. Toutefois, il faudrait qu'il pose sa candidature au préalable. Alors que l'élection aura lieu le 3 octobre, Bernard Laporte a été interrogé sur le sujet lors de l'assemblée générale de la FFR de ce samedi, mais il a préféré jouer la carte du mystère.

«Je ne me voyais pas dire ici : 'Je vais me présenter ou ne pas me présenter'»