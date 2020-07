Rugby

Rugby : Le manager de Béziers se prononce sur la vente du club à Dominici !

Publié le 11 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Au cœur d’un possible rachat par l’ancien international français Christophe Dominici, le manager de Béziers, David Aucagne, s’est exprimé sur l’avenir du club.

C’est un feuilleton sans fin. Depuis plusieurs semaines, Christophe Dominici ancien ailier du Stade Français et du XV de France, est aux commandes d’un projet de reprise de Béziers, grâce notamment à un investisseur du Moyen Orient. Un projet de rachat du club de pro D2 qui était pourtant en bonne voie comme le déclarait un proche de Christophe Dominici « le dossier suit son cours » mais qui a été remis en cause par les déclarations de la DNACG. Interrogé sur la situation actuelle, David Aucagne, le manager de Béziers,a fait de nombreuses révélations concernant l’atmosphère entourant le club ces dernières semaines par rapport à une possible vente...

« J’ai l’impression qu’il n’y pas eu de respect dans tout… »