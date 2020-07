Rugby

Rugby : Bernard Laporte répond à son adversaire !

Publié le 8 juillet 2020 à 22h35 par A.C.

Bernard Laporte, président sortant de la FFR, ne souhaite pas avoir de débat avec son principal adversaire aux prochaines élections.

On rentre dans la dernière ligne droite de la présidence de Bernard Laporte. Le 3 octobre prochain auront lieu les élections et l’actuel président a déclaré être candidat à sa propre succession. « J'ai attendu l'assemblée générale de samedi, la dernière précédant l'élection, pour voir ce qu'en pensaient les clubs » a déclaré le président de la FFR, à l’ AFP . « Quand je vois le plébiscite qu'on a eu, ça nous encourage, moi et mon équipe, à continuer et à transformer l'essai ». En face de lui, il retrouvera notamment Florian Grill, ancien président de l’ACBB et actuel président de la Ligue régionale d’Ile-de-France.

« Moi, mon débat est le 3 octobre dans les urnes. Soyons sérieux, c’est la présidentielle là ? »