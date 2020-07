Rugby

Rugby : La grande annonce de Bernard Laporte !

Publié le 7 juillet 2020 à 20h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a annoncé qu’il sera candidat à sa propre élection.

Ce n’est pas vraiment la présidence tranquille. Depuis son intronisation en 2015, Bernard Laporte a entamé plusieurs changements dans le rugby français. Mais son bilan est entaché d’un grand nombre de polémique. Il a été le premier président de la FFR de l’histoire à licencier un sélectionneur, avec Guy Novès, mais a également été accusé de favoritisme envers Mohed Altrad, sponsor principal du XV de France et président de Montpellier. L'état des caisses de la Fédération, qui enregistre un déficit de 5,63M€ cette année, ne vient forcément pas arranger les choses...

« Quand je vois le plébiscite qu'on a eu, ça nous encourage à continuer et à transformer l'essai »