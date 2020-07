Rugby

Rugby : Argent, Japon… Aurélien Rougerie fait une énorme révélation !

Publié le 7 juillet 2020 à 18h35 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique de Clermont, retraité des pelouses depuis deux ans, Aurélien Rougerie explique qu’il aurait pu quitter son club de toujours pour un contrat très lucratif au Japon.

En 2018, Aurélien Rougerie a mis un terme à sa carrière professionnelle, lui qui aura passé près de vingt ans dans son seul club de l’ASM Clermont et qui aura comptabilisé au total 75 capes sous la tunique du XV de France. Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique , Rougerie a toutefois reconnu qu’il avait été proche de quitter Clermont une année, puisque l’ancien centre disposait d’une grosse offre de contrat au Japon.

« J’ai été à deux doigts de partir »