Rugby : Antoine Dupont réalise un rêve !

Jean de Teyssière

Comme chaque année, le Téléthon est l’occasion pour certains enfants atteints de maladies rares de vivre leur rêve. Marius, quatre ans et demi, a pu vivre un moment d’exception en rencontrant Antoine Dupont et assistant à un entraînement du XV de France. Une rencontre touchante qui a certainement marqué le champion olympique de rugby à sept.

Le Téléthon 2024 se clôture ce samedi 30 novembre. Comme chaque année, cet évènement a pour but de récolter des fonds pour financer la recherche médicale et sauver les personnes atteintes de maladies génétiques neuromusculaires comme la myopathie. La plus grosse collecte populaire du monde permet également à certains malades de réaliser leur rêve.

#Téléthon Rencontre de champions entre Marius et Antoine Dupont pic.twitter.com/9IvjlyPS9q — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 29, 2024

Quand Antoine Dupont rencontre Marius

Marius, quatre ans et demi, est atteint d'une forme très rare de glycogénose. Il s’agit une maladie génétique rare qui touche les muscles et le prive de marcher. Sa maman, Laurence, explique que : « c’est à la suite de tests génétiques, à ses deux ans et demi, qu’on a eu le diagnostic. C’est tellement rare qu’il n’y a pas de recherche en France sur cette maladie. (...) Il y a bien évidemment de la frustration pour lui. Il voulait absolument être rugbyman et se demandait pourquoi il ne pouvait ni marcher ni faire de rugby debout. Il a eu un déblocage en allant voir un match de rugby-fauteuil. » Il a pu réaliser un de ses rêves en assistant à un entraînement du XV de France et en rencontrant Antoine Dupont.

«On est inspirés en voyant ce petit garçon»

Lors de cette rencontre, le jeune Marius a même pu voir la médaille d’or remportée par Antoine Dupont lors des Jeux olympiques. Au micro de France 2, le capitaine du XV de France était visiblement touché par cette rencontre : « C’est beau de voir qu’il a cette passion pour le sport et le rugby, à quel point ça peut l’inspirer et lui donner de la force. Nous on est aussi inspirés en voyant ce petit garçon avec autant de mental et de force. »