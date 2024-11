Rugby : Antoine Dupont le fait halluciner, «c’est quelque chose de dingue !»

Axel Cornic

Déjà considéré comme l’un des meilleurs de la planète à XV, Antoine Dupont a impressionné tout le monde cet été en explosant à 7, avec la première médaille d’or dans l’histoire de la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour Stephen Parez Edo Martin, qui est l’un des vétérans de l’équipe tricolore à 7, son passage a été un véritable bol d’air frais pour tout le monde.

Sans lui, la France ne gagnait plus une étape des SVNS Series depuis 2005. Il a suffit de quelques mois d’Antoine Dupont pour une première victoire à Los Angeles, puis une autre lors des finales de Madrid et un titre de Rookie de l’année. Mais le plus beau c’était aux Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque France 7 a lancé le grand bal des médailles d’or avec une victoire totalement inattendue.

« On avait à cœur de lui offrir un titre qu’il ne peut pas forcément avoir avec le rugby à XV »

Stephen Parez a bien connu l’équipe de France avant Antoine Dupont et pour le Basta Show, il s’est exprimé au sujet de son passage. « Il a amené, tout ce qui le représente un peu : énormément d’humilité, beaucoup de précision… C’est quelqu’un qui a envie de performer. On avait à cœur de lui offrir un titre qu’il ne peut pas forcément avoir avec le rugby à XV » a expliqué celui qui arpente la planète avec France 7 depuis 2013, dans l’émission tenue par Mathieu Bastareaud sur RugbyPass TV.

« Chaque fois qu’il touche à quelque chose, il le transforme en or »

« Il est venu avec nous dans un but précis, celui d’avoir l’or. Il touche à tout. Chaque fois qu’il touche à quelque chose, il le transforme en or. C’est quelque chose de dingue » a assuré Stephen Parez Edo Martin. « Il a réussi, peut-être inconsciemment, à élever le niveau de l’équipe, donner une confiance supplémentaire qui nous a permis de faire des grandes choses. Là-dessus, on lui sera à jamais reconnaissant. J’ai senti le respect qu’il avait pour moi aussi, du fait que ça faisait des années que j’attendais ça. Il était très heureux de m’offrir ce genre de choses, comme nous, on a été très heureux de pouvoir lui offrir la médaille olympique ».