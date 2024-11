XV de France : «L’alcool mélangé à des drogues», ce témoignage terrible !

Alexis Brunet

Dernièrement, Christophe Galtier a annoncé de nouvelles règles pour le XV de France. Le sélectionneur a notamment décidé d’interdire l’alcool, sans autorisation préalable. Des changements nécessaires, face aux récents scandales qui ont touché les Bleus. Mais selon Guy Novès, l’alcool n’est pas le seul fléau des joueurs. En effet, certains consomment également de la drogue.

Lors de la dernière tournée en Argentine, le XV de France a été touché par un scandale. En effet, Hugo Auradou et Oscar Jegou sont accusés de viol aggravé par une femme de 39 ans. Pour essayer d’éviter que de tels problèmes surgissent à nouveau, Fabien Galthié a décidé d’imposer des nouvelles règles. Le sélectionneur a notamment encadré la consommation d’alcool. Les joueurs doivent maintenant avoir l’autorisation pour consommer ce genre de boisson.

« On est passé de l’alcool à un mélange avec des drogues »

Dernièrement, Guy Novès a été invité par Le Parisien à réagir aux scandales concernant le XV de France. L’ancien sélectionneur des Bleus ne semble pas surpris par cela, car l’alcool a malheureusement toujours fait partie de l’univers des joueurs. Toutefois, l’homme de 70 ans tire la sonnette d’alarme sur la consommation de drogue qui semble se démocratiser. « Je ne suis pas tombé de l’armoire. J’ai coaché les Bleus en Argentine moi aussi. On avait perdu le premier match. J’étais à la table des dirigeants et j’entends mes joueurs qui chantent. Je me suis levé et leur ai demandé fermement ce qu’ils fêtaient alors qu’on avait perdu. Ensuite, j’ai resserré les choses et on a gagné les deux autres matchs. D’une manière générale, que les mecs aient envie de faire la fête, je le comprends. Il y a tellement de pression. Mais un truc me gêne. On est passé de l’alcool à un mélange avec des drogues, et pas que des douces. Cela donne des choses terribles. Rappelez-vous de ce joueur de Montauban qui s’est jeté d’un pont il y a quelques années. Il y a cette recherche de l’excès au plus loin possible et cela n’a rien à voir avec l’esprit du rugby. »

« Il ne faut pas tomber dans l’excès du zéro alcool »

Selon Guy Novès, il ne faut toutefois pas interdire totalement la consommation d’alcool. L’ancien sélectionneur du XV de France valide d’ailleurs les nouvelles règles instaurées par Fabien Galthié. « Je ne suis pas la bonne personne pour parler d’alcool puisque cela n’a jamais été mon truc. Je ne suis jamais allé dans des soirées où je me mettais minable avec mes joueurs. Je me souviens avant un match des Bleus, Louis Picamoles était venu me demander l’autorisation pour les gars de sortir sur Paris. J’ai d’abord dit non puis j’ai accepté à condition que le responsable de la sécurité les accompagne. Et cela s’est bien passé. Il ne faut pas tomber dans l’excès du zéro alcool. On peut boire un coup, ce n’est pas gênant. Après je trouve bien qu’on ait posé des jalons en équipe de France très récemment. C’est bien de poser un cadre. »