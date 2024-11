Antoine Dupont : Du jamais vu dans l’histoire du rugby ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Antoine Dupont fait aujourd’hui les beaux joueurs du Stade Toulousain et du XV de France. Le talent du demi de mêlée n’en finit plus d’impressionner, lui qu’on annonce comme l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n’est le meilleur. Mais quid de la place de Dupont dans l’histoire du rugby ? A-t-on déjà vu plus fort que le Français ? Laurent Campistron a pris position sur ce débat.

Déjà élu meilleur joueur de rugby à 15 en 2021, Antoine Dupont vient à nouveau d’être distingué. Récompensé de son parcours des derniers mois en rugby à 7 avec la médaille d’or aux JO au bout, le joueur du Stade Toulousain a été désigné meilleur joueur de rugby à 7 en 2024. Cela fait donc une nouvelle ligne au palmarès déjà bien rempli du demi de mêlée de 28 ans. Cela fait maintenant plusieurs mois que Dupont crève l’écran à chacune de ses apparitions. De quoi faire dire qu’il est actuellement le meilleur joueur du monde de rugby. Mais est-il également le meilleur joueur de l’histoire de rugby ?

« Le joueur le plus complet qu'il m'ait été donné de voir »

Journaliste pour L’Equipe, Laurent Campistron a répondu à cette question concernant la place d’Antoine Dupont dans l’histoire du rugby. Le joueur du Stade Toulousain et du XV de France est-il alors tout simplement le GOAT ? Pour France Bleu, le journaliste a confié : « Je n'ai pas connu tous les joueurs avant lui, mais honnêtement, de mon vivant en tout cas, c'est le joueur le plus complet qu'il m'ait été donné de voir sur un terrain de rugby. Après, à écouter les anciens, je pense que le Gallois Gareth Edwards dans les années 70 est un sacré joueur aussi. On peut remonter aussi jusqu'à Jonah Lomu, plus près de nous, dans les années 2000. Le All Black était un sacré monstre physique et un sacré joueur de rugby aussi ».

« Il est capable de tout faire »

« Il hyper complet. Il est capable de tout faire, de jouer à différents postes. Il est aussi bon en neuf qu'en dix ou qu'à l'arrière. Il est même possible qu'il joue au centre aussi d'ici la fin de la saison, je pense qu'on a rarement vu jamais vu un joueur aussi aussi complet que lui dans le rugby », a poursuivi Laurent Campistron à propos d’Antoine Dupont.