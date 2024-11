Rugby : Le XV de France bouleversé par un transfert XXL ?

Axel Cornic

Considéré comme l’une des plus grandes promesses du rugby français depuis son explosion au Biarritz Olympique, Teddy Thomas nous a souvent laissé sur notre faim. Mais un nouveau chapitre pourrait relancer sa carrière, puisqu’à 31 ans il aurait pris la décision de quitter La Rochelle, pour rejoindre le Stade Toulousain la saison prochaine.

C’est la grosse informations de ces derniers jours en Top 14. En fin de contrat à La Rochelle, Teddy Thomas aurait décidé selon L’Équipe de rejoindre le Stade Toulousain d’Antoine Dupont la saison prochaine. Selon La Dépêche un contrat de deux années, plus une en option, attendrait l’ailier international aux 28 sélections dans la Ville Rose.

« Je vais être totalement transparent, ça fait un moment que j’attends ça ! »

Dans un long entretien accordé à actu.fr, Cédric Heymans s’est confié au sujet de cette opération et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est heureux de voir Teddy Thomas à Toulouse. « Je vais être totalement transparent, ça fait un moment que j’attends ça ! Je veux voir ce garçon avec les qualités qu’il a dans un jeu où on lui donnera beaucoup de liberté, où on le mettra en mesure de toucher beaucoup de ballons, dans un contexte où il pourra s’épanouir psychologiquement, rassurer et assurer » a expliqué l’ancien ailier du Stade Toulousain et du XV de France.

« Ce n’est pas illogique de dire qu’il peut prétendre au XV de France »

« Je ne sais pas ce qui se passe à La Rochelle, je ne sais pas ce qui se passait au Racing 92 ou à Biarritz. Teddy Thomas s’entraînait-il comme un fou tous les jours ? Je l’espère. L’avons-nous secoué, sorti de ses habitudes ? Je n’en sais rien » a poursuivi Heymans, persuadé que ce transfert pourrait même aider Teddy Thomas à relancer sa carrière en club comme avec le XV de France. « Je sais qu’au Stade Toulousain, par contre, ça va lui arriver. Je n’avais pas été invité en équipe de France depuis un an et demi ou deux ans. Je change de poste, je me mets en retrait grâce à Jean-Baptiste Élissalde qui me fait confiance et je reviens en équipe de France. Quand on a le talent de Teddy Thomas, ce n’est pas illogique de dire, en faisant une saison complète, deux voire trois à Toulouse, qu’il peut prétendre au XV de France ».