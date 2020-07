Rugby

Rugby : Dominici pointé du doigt après l'échec de Béziers !

Publié le 13 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Après l’échec de son projet de reprise de Béziers avec le soutien d’un groupe d’investisseurs émiratis, l’ancien international français Christophe Dominici a été pointé du doigt par l’un de ses soutiens, le maire Robert Ménard, comme étant l’une des raisons de l’échec du projet…

Christophe Dominici pourrait l’avoir mauvaise. A la tête du projet de reprise du club de Béziers, soutenu par un groupe d’investisseurs émiratis, l’ancien international français a vu son projet être finalement rejeté par la DNACG. Une énorme déception pour le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a fait part de son soutien au projet de Dominici à de nombreuses reprises. Cependant, il ne juge pas moins l’ancien international français comme partiellement responsable de cet échec…

« Je pense que Christophe Dominici n’a pas participé à crédibiliser l’offre »