Rugby

Rugby - Top 14 : Gonzalo Quesada revient sur le cauchemar du Stade Français !

Publié le 10 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

De retour sur le banc du Stade Français, qu’il a entraîné entre 2013 et 2017, l’Argentin Gonzalo Quesada s’exprime concernant le cauchemar vécu par le club parisien tout au long de la saison 2019/2020 de Top 14…

Gonzalo Quesada risque d’avoir du boulot. Arrivé tout récemment à la tête du Stade Français, qu’il avait quitté en 2017 après 4 ans de bons et loyaux services en tant que coach, l’Argentin fait son retour dans un club quasiment à l’agonie. Suite aux problèmes de gestion et aux mauvais résultats, les joueurs en seraient d’ailleurs ressortis très marqués…

« Chaque semaine, on sent la différence »